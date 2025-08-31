Kırklareli Valisi Uğur Turan Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı ve diğer yetkililerle birlikte Erikleryurdu köyünü ziyaret etti. Vali Turan, köy muhtarından bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi ve devlet hizmetlerinin köylere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Vali Turan, beraberindeki Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile Erikleryurdu köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı İhsan Eker'den köyün genel durumu ve yatırımlar hakkında bilgi alan Turan, daha sonra bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devlet hizmetlerini köylere götürmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Turan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Turan, köylerin kalkınmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
