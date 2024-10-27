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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Yıldız'ı Kabul Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakam Yıldız'ı Kabul Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'ı makamında kabul ederek başarı diledi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'ı makamında kabul etti.

Turan, görevine yeni atanan Yıldız'a başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Pehlivanköy'ün gelişimine katkı sunmak için çalışacaklarını kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ilgili kurum yetkililerince olası afetlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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