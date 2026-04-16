Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ı makamında kabul etti. Ziyarette, turizm sektör temsilcileriyle de görüşen Turan, AFAD Müdürlüğü'nün çalışmalarını değerlendirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bağış da Vali Turan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da bulundu.

Vali Turan, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Vali Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile turizm sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sektör temsilcileri ile sohbet etti.

Turizm Haftası'nın bir fırsat olduğunu belirten Turan, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Afad Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda AFAD Müdürü Salih Erden, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AFAD'ın çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Turan, oluşabilecek afetlere karşı tedbirli olunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
