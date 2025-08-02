Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bayramdere Köyünü Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer yetkililerle birlikte Bayramdere köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi ve köy sorunlarını dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Bayramdere köyünü ziyaret etti.
Muhtar Kemal Çetintaş'dan bilgi alan Turan, ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
Turan, hasat sezonunda anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel