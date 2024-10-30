Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri ile birlikte Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin benzeri olan Atatürk Evi'ni ziyaret etti ve anı defterini imzaladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Evi'ni ziyaret etti.
Turan, protokol üyeleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Atatürk Evi'ni gezen Turan, anı defterini imzaladı.
Turan'a, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de eşlik etti.