Kırklareli Valisi Uğur Turan, makamında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı ve Jandarma Kıdemli Albay'ı kabul etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Turan makamında, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Kırklareli İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevinden İzmir'e atanan Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yurdugül ile Kıbrıs gazisi Ramazan Kahraman'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

