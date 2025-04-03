Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i makamında kabul etti. Vali Turan, ziyaretçilerine kent hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan makamında MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i kabul etti.
Açıklamada, Turan'ın ziyaretçilerine kent hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel