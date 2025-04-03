Kırklareli Valisi Uğur Turan'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan makamında MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i kabul etti.

Açıklamada, Turan'ın ziyaretçilerine kent hakkında bilgi verdiği belirtildi.