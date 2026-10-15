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Kırklareli Valisi Turan, yeniden seçilen MHP İl Başkanı Savaşan'ı kabul etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, MHP Kırklareli İl Başkanlığına yeniden seçilen Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti. Turan, Savaşan ve heyeti tebrik ederek başarılar diledi; Savaşan da Turan'a teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, MHP Kırklareli İl Başkanlığına yeniden seçilen Şaban Savaşan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine getirilen Savaşan ve beraberindeki heyeti tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Savaşan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Savaşan da Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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