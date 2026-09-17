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Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Devletin imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Turan, "Milletimize hizmet için devletimizin kapıları da gönlümüz de her daim açıktır. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve sorunlarının hızlıca çözüme kavuşması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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