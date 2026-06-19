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Kırklareli Valisi'nden Sahil Güvenlik'in 44. Yılına Tebrik

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümünde Karakol Komutanı Eren Dürüster ve heyetini ağırlayarak, teşkilatın mavi vatanın korunmasındaki önemine değindi ve fedakar çalışmalarından ötürü personeli tebrik etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Mavi vatanın korunması, denizlerde huzur ve güvenliğin temini ile vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanmasında Sahil Güvenlik teşkilatının üstlendiği görevlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, personelin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirtti.

Şehitleri rahmet, gazileri minnet ve saygıyla andığını ifade eden Turan, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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