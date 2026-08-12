Haberler

Kırklareli Valisi Roman Dernekleriyle Buluştu

Kırklareli Valisi Roman Dernekleriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentteki Roman dernekleri ve saha koordinatörleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planı kapsamında eğitim, istihdam, sağlık ve toplumsal katılım konularında yürütülen çalışmaların güçlü bir koordinasyonla devam edeceği vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentte faaliyet gösteren Roman dernekleri ve saha koordinatörleri ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen programda, İçişleri Bakanlığı Saha Koordinatörü İbrahim Yasin Kırıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koordinatörü Mehmet Selçik ve Kırklareli Valiliği Saha Koordinatörü Kasım Ant yer aldı.

Ziyarete Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu, Ak Romanlar Derneği, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği, Kırklareli Tüm Romanlar Derneği, Sultan Reyhani Camisi Derneği, Babaeski Müzisyenler Derneği başkan ve temsilcileri ile ilçe saha koordinatörleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ebru Aydın da hazır bulundu.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi saha koordinatörleri ve derneklerin yürüttüğü faaliyetler, kurumlar arası işbirliği ile koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Turan, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşların eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmetler ve toplumsal hayata katılımlarını destekleyen çalışmaların güçlü bir koordinasyonla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

Karşısında görünce ağzı açık kaldı, hemen boynuna sarıldı

Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu

Ve mutlu son! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş