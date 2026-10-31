Kırklareli Valisi Turan, Kızılay Haftası'nda 158 yıllık iyiliğe vurgu yaptı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, Türk Kızılayın 158 yıldır farklı hayatları ve hikayeleri aynı iyilikte buluşturduğunu belirtti.

Kurumun milletin merhametini ve dayanışma ruhunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"İyiliğe gönül veren tüm Kızılay çalışanlarımızın, gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nı kutluyor, emekleri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu hilal iyiliğe çıkar."

Kaynak: AA