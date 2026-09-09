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Kırklareli Valisi Turan, hakim Sofu'yu ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, hakim Sofu'yu ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, sulh ceza hakimi Tülay Sofu'yu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sulh ceza hakimi Tülay Sofu'yu ziyaret etti.

Sofu'ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Turan, "Adalet hizmetlerinin, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin tesisindeki önemini biliyoruz. İlimizde görev yapan tüm yargı mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, uyum içinde yürüttüğümüz kamu hizmetlerinin halkımıza en iyi şekilde yansıtılması için gayret gösteren tüm ekibimize teşekkür ederim." dedi.

Sofu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de bulundu.

Kaynak: AA
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