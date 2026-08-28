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Vali Turan'dan Kaymakam Erdem'e başarı ziyareti

Vali Turan'dan Kaymakam Erdem'e başarı ziyareti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan Demirköy Kaymakamlığını ziyaret ederek Erdem ile bir süre görüştü.

Vali Turan, Erdem'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdem ise Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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