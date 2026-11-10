Kırklareli Valisi Turan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca büyük bir devlet adamının ebediyete uğurlandığı gün olmadığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve bizlere emanet edilen mukaddes değerleri bir kez daha idrak ettiğimiz anlamlı bir gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en çetin şartlarda dahi bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiş, aziz milletimizin sarsılmaz imanını, cesaretini ve kararlılığını Milli Mücadele ruhuyla birleştirerek tarihimizin akışını değiştirmiş büyük bir önderdir. Onun liderliğinde kazanılan İstiklal Harbi, yalnızca askeri bir zafer değil, milletimizin yeniden dirilişinin, milli iradenin hakimiyetinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin bütün dünyaya ilanıdır."

Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlerin kanlarıyla sulanan vatan topraklarında yükselen milletin birlik ve beraberliğinin en kıymetli eseri olduğunu vurgulayan Turan, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ecdattan devralınan kutlu emaneti korumanın, milli ve manevi değerlerden alınan güçle daha da yüceltmenin ve gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye bırakmanın en önemli sorumluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilimde, eğitimde, teknolojide, üretimde, kültürde ve hayatın her alanında daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirten Turan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Evlad-ı Fatihan'ın emaneti, kahramanlık ve fedakarlıklarla yoğrulmuş serhat şehrimiz Kırklareli'mizde de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, Milli Mücadele ruhunu??????? yaşatmayı, gençlerimizi tarihine ve medeniyetine bağlı, vatanına ve milletine sevdalı nesiller olarak yetiştirmeyi en önemli vazifelerimiz arasında görüyoruz.

Çünkü biliyoruz ki güçlü yarınların teminatı, geçmişini unutmayan, değerlerine sahip çıkan, geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüyen nesillerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla; kahraman gazilerimizi saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA