Haberler

Kırklareli Valisi Turan, bağımlılık mücadelesinde UYUMA sistemine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Turan, bağımlılık mücadelesinde UYUMA sistemine dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirler ve toplumsal farkındalığın esas olduğunu belirtti. Turan, UYUMA sistemiyle şüpheli durumların emniyete bildirilebileceğini söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleri veya tedavi hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, önleyici tedbirler ve toplumsal farkındalıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İl Özel İdaresi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Turan, Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı kapsamındaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Bağımlılığı çok boyutlu bir halk sağlığı ve güvenlik meselesi olarak değerlendiren Turan, "Bizim mücadelemiz, bağımlılık henüz ortaya çıkmadan önlemeyi, risk altındaki bireylerimize ulaşmayı, bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı yeniden hayata kazandırmayı ve toplumumuzun bütün kesimlerinde güçlü bir farkındalık oluşturmayı esas almaktadır." dedi.

Turan, uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığının geliştirdiği 112 Acil Çağrı Merkezi ve mobil ihbar uygulaması bünyesindeki UYUMA sistemine dikkati çekerek, vatandaşların şüpheli durumları konum, fotoğraf ve video desteğiyle emniyet birimlerine güvenle bildirebileceklerini ifade etti.

Mücadelenin tütün, alkol, kumar ve dijital bağımlılıkları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü aktaran Turan, "Devletimizin kararlılığı açıktır; gençlerimizi bağımlılığın pençesine teslim etmeyecek, ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplumumuzun huzurunu tehdit eden hiçbir bağımlılık türüne karşı mücadeleden taviz vermeyeceğiz. AMATEM, ÇEMATEM, ALO 191 ve YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) 115 Danışma Hattı gibi destek mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli kullanım alışkanlıklarıyla, güçlü aile bağlarıyla, eğitim, sanat ve sporla desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Toplantıda Kırklareli Üniversitesinin bağımlılıkla mücadele çalışmaları, metruk binaların durumu, park ve bahçelerdeki riskli alanlar ile 2021-2025 yıllarına ait atık su analiz sonuçlarının ele alındığını dile getiren Turan, bilimsel veriler ışığında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Pür dikkat dinledi
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi

Trump’ın sözlerini duyar duymaz kahkahayı patlattı
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

Gecenin maçında 90+2'de muhteşem son!
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor
Turgutlu'daki pompalı tüfekli saldırıda yaralanan öğrenci konuştu! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı

Tüfeği havalı sandılar! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı
Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi

Sahte vatandaşlık ağına neşter! Çok sayıda kişi tutuklandı
Aydın Nazilli'de çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Çilek bahçesinde ne aradıkları merak konusu! 6 kişi suçüstü yakalandı
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti