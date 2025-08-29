Kırklareli Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında köylerdeki projeler hakkında muhtarların taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valiliğince Babaeski ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi, köylerdeki projeler hakkında bilgi aldı.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, her ay bir ilçede muhtarlar ile bir araya geldiğini söyledi.

Muhtarların devletin vatandaşlara uzanan eli, köylerin ve mahallelerin sesi olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli'mizin her ilçesinde, her köyünde ve her mahallesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Babaeski'de köylerimizin ve mahallelerimizin gelişimine yönelik başlatılan yatırımlar, devam eden ve planlanan projelerle daha da güçlenecek. Muhtarlarımızdan gelen talepler bizim için yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Kaymakam Tamer Orhan, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.