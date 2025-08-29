Kırklareli Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valiliğince Babaeski ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi, köylerdeki projeler hakkında bilgi aldı.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, her ay bir ilçede muhtarlar ile bir araya geldiğini söyledi.

Muhtarların devletin vatandaşlara uzanan eli, köylerin ve mahallelerin sesi olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli'mizin her ilçesinde, her köyünde ve her mahallesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Babaeski'de köylerimizin ve mahallelerimizin gelişimine yönelik başlatılan yatırımlar, devam eden ve planlanan projelerle daha da güçlenecek. Muhtarlarımızdan gelen talepler bizim için yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Toplantıya, Kaymakam Tamer Orhan, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.