Kırklareli Valisi Erenler Köyü'nde Su Deposu İnşaatını İnceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Erenler köyünde yapılan içme suyu deposu inşaatında incelemelerde bulunarak projeyle köyün içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Erenler köyü içme suyu deposu inşaatında incelemede bulundu.

Turan ve beraberindeki Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ve İl Özel İdaresi Bilal Kuşoğlu, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler Köyü'nde İl Özel İdaresi'nce yapımı sürdürülen 200 metreküp kapasiteli su deposu inşaat alanını gezdi.

Kuşoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen altyapı projesiyle, Erenler köyünün içme suyu ihtiyacının uzun yıllar güvenli ve sağlıklı bir şekilde karşılanacağını belirtti.

Su temininin daha düzenli hale gelerek, vatandaşların yaşam kalitesinin de artacağını ifade eden Turan, köylere yapılan hizmetlere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
