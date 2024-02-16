Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bulunan Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile birlikte Kırbıyık'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Ekici, devam eden projeler hakkında bilgi verdiği Kırbıyık'ı kente davet etti.

Öğrencilere internet bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi

Kırklareli'nde öğrencilere internet bağımlığıyla mücadele eğitimi verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde öğrencilere internet bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda Cumhuriyet Savcısı Sıla Bektaş öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Motosiklet denetimi

Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin birçok noktasında denetim yaptı.

Denetimde 113 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Belge ve donanım eksikliklerden dolayı 49 sürücüye ceza uygulandı.