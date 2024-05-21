Kırklareli Valiliği Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Düzenledi
Kırklareli Valiliği tarafından Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.
Kırklareli Valiliğince Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Vali Birol Ekici başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Salih Yüce, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.
Ekici, muhtarların kendilerine ilettiği tüm istekleri yerinde çözüme kavuşturma istediklerini söyledi.
Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü anlatan Ekici, muhtarlara teşekkür etti.