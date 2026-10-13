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Kırklareli Valiliği, 14-15 Ekim'de sürecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

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Kırklareli Valiliği, 14 Ekim saat 06.00'dan 15 Ekim saat 18.00'e kadar kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Fırtınanın kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hızla esmesi ve ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.

Kırklareli Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren Kırklareli ile çevre illerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtınanın 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e kadar süreceği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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