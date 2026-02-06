Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 15. Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları sunarak turizm sektörünü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlik, seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri ile öğrencileri bir araya getiriyor.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "15. Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte, seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri ve bölgesel işletmelerin katılımıyla öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Kariyer Günleri'nin, öğrencilerin turizm sektörünü yakından tanımalarına, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer planlamalarına yön vermelerine katkı sağlamasının amaçlandığı, etkinliklere tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.

İğneada içme suyu arıtma tesisi onarıldı

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, 2023 yılında meydana gelen selde zarar gören içme suyu arıtma tesisinin onarıldığını bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Onarımda emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, "2023 yılında yaşadığımız sel felaketinin ardından zarar gören içme suyu arıtma tesisimizi yeniden faaliyete aldık. Artık beldemize sağlıklı, temiz ve içilebilir suyu yeniden şebekemizden veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler