Kırklareli Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 15. Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları sunarak turizm sektörünü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlik, seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri ile öğrencileri bir araya getiriyor.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "15. Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.
KLÜ'den yapılan açıklamada, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte, seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri ve bölgesel işletmelerin katılımıyla öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Kariyer Günleri'nin, öğrencilerin turizm sektörünü yakından tanımalarına, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer planlamalarına yön vermelerine katkı sağlamasının amaçlandığı, etkinliklere tüm vatandaşların katılabileceği kaydedildi.
İğneada içme suyu arıtma tesisi onarıldı
İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, 2023 yılında meydana gelen selde zarar gören içme suyu arıtma tesisinin onarıldığını bildirdi.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Onarımda emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, "2023 yılında yaşadığımız sel felaketinin ardından zarar gören içme suyu arıtma tesisimizi yeniden faaliyete aldık. Artık beldemize sağlıklı, temiz ve içilebilir suyu yeniden şebekemizden veriyoruz." ifadelerini kullandı.