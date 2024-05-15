Kırklareli Üniversitesi Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesince Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinliği düzenlendi.

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünce Kayalı Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Bulut, konuşmasında, sağlıklı bir yaşam için hava kalitesi, ekoloji ve doğal kaynakların en iyi şekilde korunması gerektiğini belirtti.

Doğal dengenin sağlıklı olarak korumasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Bulut, bu kapsamda peyzaj mimarlarına da önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Özellikle belediyeler için iç ve dış mekanların tasarımı noktasında peyzaj mimarlarına çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bulut, peyzaj mimarisinin kentte nefes aldıracak parklar ve bahçeleri oluşturmak için mükemmel araçlar sağlayıp, açık alanlardan en verimli şekilde yararlanmayı mümkün kıldığını söyledi.

Yeşil bitkilerin ve doğal yer şekillerinin uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir gelişimi sağlanarak alan kriziyle kolayca başa çıkılabildiğini anlatan Bulut, "Yeni seçilmiş ve göreve gelmiş bir belediye başkanı olarak ve eğitim camiasının bir neferi olmamın verdiği bilinçle şunu belirtmek isterim Kırklareli Belediyesinde görevde bulunduğum sürece, peyzaj en önem verdiğim konulardan biri olacak. Kırklareli'ne fayda sunup, katkı verecek her projeye hak ettiği ilgiyi ve önemi göstereceğimden emin olabilirsiniz. Daha güzel, yaşanabilir ve parmakla gösterilecek bir Kırklareli oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Mimarlık Fakültesi Dekanı Bregger ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Çelik de konuşma yaptı.