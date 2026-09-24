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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, Vize Kaymakamı Balaban'ı ziyaret etti

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, Vize Kaymakamı Balaban'ı ziyaret etti
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret ederek iş birliği imkanlarını görüştü. Vize'de okul güvenliği toplantısı yapıldı, Pınarhisar Kaymakamı Özderin de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliği imkanları ve yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Rektör Ak'a teşekkür etti.

Vize'de Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Vize ilçesinde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemi kapsamında alınan tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıya kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaymakam Özderin'den İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin'e ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ali Ergin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özderin, Ergin'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Özderin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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