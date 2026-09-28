Kırklareli Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin akademik yılı açıldı

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Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program kapsamında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde ilk ders gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan, eğitim süreci ve derslere ilişkin bilgi verdi.

Programda Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Yeniçırak ise aktif yaşlanmanın yalnızca fiziki sağlıkla sınırlı olmadığını söyledi.

Öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını ifade eden Yeniçırak, her yaşta öğrenmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Yeniçırak, öğrenmeyle birlikte toplumsal yaşama aktif katılımın da sağlanabildiğini belirtti.

Daha sonra programa katılan yaşlı bireylere yaş alan beyni tanımak, demansta erken işaretler, korunma ve yaşam konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA