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Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde geliştirilen bilgi yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurumsal eğitimde dijitalleşme politikası kapsamında dijital altyapıların etkililik ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Kalite Akreditasyon ve Eğitim Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İşeri ile akademik personel katıldı.

Toplantıda, üniversitenin kendi imkanlarıyla geliştirdiği Eğitim Bilgi Paketi (EBP), Eğitim İzleme-Değerlendirme Sistemi (EDS) ve Ders Programları, Ders Yükü, Sınav Sonuç Raporları Arşivi (DersProg) yazılımlarının uygulama durumları, kurumsal etkileri ile yürütülmesi gereken iyileştirme süreçleri görüşüldü.

Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ilgili paydaşların katılımıyla haftalık ve aylık izleme değerlendirmeleri yapılarak sürdürülmesine karar verildi.

Kaynak: AA