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Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde öğrenci kulüpleri tanıtımı başladı

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Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde öğrenci kulüpleri tanıtımı başladı
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Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünce Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen kulüp tanıtım etkinliği, Kırklareli Belediyesi bando ekibinin gösterisiyle başladı. Rektör Prof. Dr. Rengin Ak stantları gezdi; etkinlik yarın sona erecek.

Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünce Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlik Kırklareli Belediyesi bando ekibinin gösterileriyle başladı.

Etkinlik alanında öğrenciler, kulüplerini tanıtmak için stant kurdu.

Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, akademik ve idari personel stantları gezdi.

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Ak, öğrenci kulüplerinin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kulüplerin çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Ak, etkinliğin tüm kulüpler için verimli geçmesini temenni etti.

Öğrenci kulüpleri tanıtımı etkinliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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