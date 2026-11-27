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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile gazi Gülsan Şahin ve eşi Vedia Şahin'i evlerinde ziyaret etti.

Şahin ailesiyle bir süre sohbet eden Özderin, sağlık, huzur ve mutlu ömür temennisinde bulundu.

Sosyal Hizmet Merkezi personeline yangın eğitimi verildi

Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri anlatıldı.

Eğitimde, yangın türleri, yangınlara müdahale yöntemleri ve yangın tüpünün doğru kullanım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra kurum personeli yakılan kontrollü ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Öğrencilere balık tüketiminin önemi anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere balık tüketiminin önemi anlatıldı.

Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Kayalı İlkokulunda "4 Mevsim Balık" sloganıyla gerçekleştirilen programda öğrencilere balık tüketiminin insan sağlığına faydaları, dengeli beslenmedeki yeri ve su ürünlerinin korunması hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın da katıldığı etkinlikte öğrencilere balık ekmek, helva ve meyve suyu ikram edildi.

Karaca, konuşmasında, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla balık tüketimini teşvik etmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, kentte yaklaşık 400 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA