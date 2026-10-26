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Kırklareli sahilinde yarın fırtına bekleniyor, rüzgar 50-75 km hızla esecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Kırklareli'nin sahil kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor. Demirköy-İğneada ve Vize-Kıyıköy hatlarında rüzgarın saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor; Valilik sahil kesimi ve balıkçıları deniz ulaşımına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Kırklareli'nin sahil kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda Demirköy- İğneada ile Vize- Kıyıköy hatlarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçıların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA
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