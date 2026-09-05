Kırklareli-Pomorie Lezzet Rotası Tanıtıldı

TRAKYA Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'Paylaşılan Kıyılar ve Hikayeler: Pomorie- Kırklareli Turistik Bölgesinin Zengin Kültürel Mirasını ve Yöresel Özelliklerini Keşfetmek' Avrupa Birliği Projesi kapsamında hazırlanan ' Kırklareli Yerel Lezzetler, Gelenekler Rotası' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen tanıtımda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Bulgaristan Pomorie Belediyesi Proje Direktörü Georgi Petkov, konuşma yaptı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin önemine dikkat çekti. 2025 yılında hazırlanan projenin yaklaşık 1 milyon avro bütçeye sahip olduğunu belirten Şahin, Kırklareli ile Bulgaristan'ın Pomorie bölgesinin doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve kıyı şeridi gibi ortak özellikleri bulunduğunu ifade etti. Proje kapsamında Kırklareli'nin doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda daha fazla tanıtılacağını belirten Şahin, Demirköy, Kıyıköy, İğneada, Ahmetbey ve Pınarhisar gibi bölgelerde turistik alanların görünürlüğünü artıracak tabelalandırma ve haritalandırma çalışmalarının da yapılacağını söyledi. Şahin ayrıca turizmin çevreci bir anlayışla geliştirilmesi amacıyla proje kapsamında bazı ilçelere elektrikli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirtti. Projenin temel hedeflerinden birinin Kırklareli ile Pomorie arasındaki turizm hareketliliğini artırmak olduğunu vurgulayan Şahin, Bulgaristan ve Avrupa'dan Pomorie'ye gelen turistlerin Kırklareli'ni de ziyaret etmesini, Türkiye'den Balkanlara giden turistlerin ise Pomorie'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesini amaçladıklarını söyledi. Şahin, iki bölgenin turizm potansiyelini birbirine entegre ederek 'kazan-kazan' anlayışıyla hem iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yaklaşık iki yıl süren proje kapsamında Bulgaristan'dan gelen heyet, üç gün boyunca Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını ziyaret edecek. Program kapsamında ayrıca bağ bozumu etkinlikleri düzenlenerek üzüm ve üzüm ürünlerinin farklı kullanım alanları tanıtılacak. Önümüzdeki aylarda ise Kırklareli heyetinin Pomorie'yi ziyaret etmesi ve bölgede çeşitli etkinlikler gerçekleştirmesi planlanıyor. Proje ile iki bölgenin yerel lezzetleri, gelenekleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasının karşılıklı olarak tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı