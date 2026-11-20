Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankeri yangınında sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Lüleburgaz'da Avrupa otoyolunda akaryakıt tankerinde çıkan yangında sürücü yaralandı. Ekipler yangına müdahale ederken yangın ağaçlık alana sıçradı; Edirne yönü trafiğe kapatıldı ve yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Avrupa otoyolunun Hamitabat mevkisinde akaryakıt dolu bir tankerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, kimliği henüz bilinmeyen tankerin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki ağaçlık alana da sıçrayan yangına??????? müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Avrupa otoyolu Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
Bölgede yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.