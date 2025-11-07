Kırklareli'nin Kurtuluşu SOLOTÜRK ile Kutlanacak
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Derya Bulut, tüm vatandaşları gösteriyi izlemeye davet etti.
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, kentte gösteri uçuşu yapacak.
Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere SOLOTÜRK'ün 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacağını söyledi.
Gösterinin Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini belirten Bulut, tüm vatandaşları SOLOTÜRK'ü izlemeye davet etti.
Bulut, kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel