Haberler

Kırklareli'nde Olumsuz Hava: Denize Giriş Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Kıyıköy ve İğneada'daki tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları isteniyor, jandarma plajlarda denetim yapacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor

Yasa sonrası kritik adım! DEM ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı

AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu