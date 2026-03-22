DSİ'den Kırklareli'ne 23 yılda 11 milyar liralık yatırım

DSİ'den Kırklareli'ne 23 yılda 11 milyar liralık yatırım
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kırklareli'nde son 23 yılda yapılan 11 milyar 960 milyon 763 bin liralık yatırımla birlikte 101 tesis inşa edildiğini açıkladı. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının öneminin arttığını vurguladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Kırklareli'ne 11 milyar 960 milyon 763 bin liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma, iklim değişikliğinin suyun ve su yapılarının önemini her geçen gün daha da arttırdığını belirtti.

Suyun verimli kullanımı kadar, taşan suların kontrolünün de önemli olduğunu aktaran Balta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çerçevede sayılarını hızla artırdığımız yenilikçi taşkın kontrol tesislerimiz ve taşkın erken uyarı sistemlerimizle taşkın zararlarının asgariye düşürülmesi hususunda önemli başarılar elde ediyoruz. Rekor denilebilecek nitelikteki yağışlarda can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz. Kırklareli'nde son 23 yılda, 11 milyar 960 milyon 763 bin 58 liralık yatırım yaparak, 101 adet tesis inşa ettik."

Balta, Kırklareli'nde son 23 yılda 3 baraj, 4 gölet ile 33 milyon 220 bin metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
