Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Güncelleme:
Kırklareli'nden umreye gidecek 22 kişilik kafile, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ziyaretlerinin önemine değindi.

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 22 kişi için tören düzenlendi.

Turan, törende, umre ve hac ziyaretlerinin önemli olduğunu belirtti.

Her bir Müslüman'ın kutsal toprakları ziyaret ederek ibadet etme isteği bulunduğunu ifade eden Turan, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Konuşmanın ardından yapılan dualarla kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Müftü Yardımcısı Nurettin Güneş ile umreye giden kişilerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
