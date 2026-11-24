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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Ziraat Odası Başkanı Savaş Arda'yı makamında kabul etti.

Arda ziyarette, oda çalışmaları ve tarımsal üretime ilişkin Kaymakam Balaban'a bilgi verdi.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarımsal üretimin çok önemli olduğunu ifade eden Balaban, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kaymakam Kütük'ten şehit ailesi ve gazilere ziyaret

Pehlivanköy Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, şehit ailesi ve gazilere ziyarette bulundu.

Kaymakam Kütük, ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Şehit ailesi ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Kütük, her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunacağını kaydetti.

KIRK-KAB toplantısı yapıldı

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) kasım ayı toplantısı yapıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA