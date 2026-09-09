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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü makamında ziyaret etti.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gerektiren çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskitürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kumaş'a teşekkür etti.

Dünya Kitap Okuma Günü

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Dünya Kitap Okuma Günü kapsamında koruma ve bakım altındaki çocuklar için kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar bir süre kitap okudu.

Ardından kütüphaneyi gezen çocuklara yetkililer tarafından bilgi verildi.

Biçerdöver denetimleri

Kırklareli'nde tarımsal üretimde kayıpların önlenmesi ve kurallara uygun hasat yapılması amacıyla biçerdöver denetimleri sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel, Babaeski ilçesinde devam eden hasat sezonu dolayısıyla tarlalarda denetimler gerçekleştiriyor.

Ürün kayıplarını en aza indirmek ve doğru hasat tekniklerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, üreticilere de bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Yetkililer, sezon boyunca denetimlerin titizlikle devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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