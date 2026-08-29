Kırklareli'nde Sağlık ve Tarım Toplantıları

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, EKİP-EKOBS Görevlendirme Entegrasyonu çalışmalarını değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, sağlık personeli katıldı.

Toplantıda, EKİP-EKOBS entegrasyon süreci, veri girişi ve takip işlemleri ile uygulamada karşılaşılan hususlar ele alındı.

Ayrıca süreç içerisinde sağlık tesislerinin dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde durularak katılımcılara bilgi verildi.

Biçerdöver denetimleri

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde devam eden hasat sezonu dolayısıyla biçerdöver denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelinde sahada görev yapan teknik personel, ürün kayıplarının önüne geçmek ve kurallara uygun hasat yapılmasını sağlamak amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriyor.

Denetimler sırasında üreticilere doğru hasat uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, sezonun kayıpsız ve bereketli geçmesi temenni edildi.

Kaynak: AA