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Lüleburgaz'da gıda denetimleri sürüyor

Lüleburgaz'da gıda denetimleri sürüyor
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Lüleburgaz ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Lüleburgaz ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde??????? incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, saklama koşulları ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edildi.

Huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında bir araya geldi

Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine yönelik bocce etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bocce takımları dostluk müsabakasında buluştu.

Müsabakada rakibini 12-4'lük skorla mağlup eden Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü takımı galibiyete ulaştı.

Sigarayı Bırakma Kampanyası

Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik "Sigarayı Bırakma Kampanyası" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

Programda katılımcılara sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar anlatılırken, sigarayı bırakma sürecinde izlenebilecek yöntemler ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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