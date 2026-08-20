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Kırklareli ve Pınarhisar'da Toplantılar

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Kırklareli'nde, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını desteklemeye yönelik çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği imkanları da değerlendirildi.

"Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası toplantısı yapıldı

Pınarhisar'da "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türk Kızılay tarafından yapılacak kan bağışı kampanyasına yönelik planlama yapıldı.

Toplantıda, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaştırılması ve vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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