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Vize Kaymakamı Okullarda İncelemelerde Bulundu

Vize Kaymakamı Okullarda İncelemelerde Bulundu
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, onarım çalışmaları devam eden Vize Halk Eğitimi Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Adalet Erez İlkokulunu ziyaret etti. Balaban, çalışmaların yeni eğitim dönemi başlamadan titizlikle tamamlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, onarım çalışmaları devam eden eğitim kurumlarında incelemede bulundu.

Kaymakam Balaban, Vize Halk Eğitimi Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Adalet Erez İlkokulunu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin, öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görmeleri açısından önem taşıdığını belirten Balaban, çalışmaların yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan titizlikle tamamlanması gerektiğini söyledi.

Balaban, onarım çalışmalarının ardından okulların daha modern ve ihtiyaca uygun eğitim ortamlarına kavuşturulacağını kaydetti.

Kaymakam Balaban'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de eşlik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı

Vize ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı hazırlık toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerin programı görüşülerek kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: AA
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