Kırklareli'nde Eğitim ve Emzirme Haftası Etkinlikleri

Kırklareli Valiliğince, eğitim kurumlarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kerim Sanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, kaymakamlar, okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, okulların mevcut durumları, bakım ve onarımlarda gelinen son durum değerlendirildi.

Vali Turan, konuşmasında, eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların güvenli, sağlıklı ve modern eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Turan, eğitim altyapısını güçlendirmek için kurumların koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda, kalite ve güvenlikten taviz verilmeden tamamlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Turan, emeği geçen tüm kurumla teşekkür etti.

"Dünya Emzirme Haftası"

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vize Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, konuşmasında, sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolunun anneleri gebelikten itibaren desteklemekten geçtiğini söyledi.

Anne sütünün çok önemli olduğunu ifade eden Cerit, anne sütünün içeriğindeki bağışıklık bileşenleriyle bebekleri hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.

Cerit, "Anne sütü öyle mucizevi bir besin kaynağıdır ki yapay zeka çağında olmamıza rağmen hala anne sütüne alternatif bir ürün geliştirilemedi." dedi.

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin de anne sütünün bir bebeğin yaşamına yapılabilecek en değerli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

2018 yılından bu yana "Bebek Dostu Hastane" unvanını taşıdıklarını belirten Çetin, gebelik döneminden doğum sonrasına kadar annelere emzirme danışmanlığı hizmeti verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından anne sütü ve emzirme konulu resim sergisi gezildi.

Program, ney dinletisinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeynep Sultan Adın, Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati, Adliye Yazı İşleri Müdürü Şule Yazıcı Karataş, İlçe Nüfus Müdürü Selma Baysan ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA