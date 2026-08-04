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Pınarhisar ve Kırklareli'nden Gelişmeler

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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaflarla bir araya geldi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaflarla bir araya geldi.

Dere Mahallesi Doktor İsmet Ogan Caddesi'ndeki esnaflarla Kurtuluş Camisi avlusunda kahvaltıda buluşan Talay, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçede yapılan yatırımlara ilişkin esnafların önerilerini dinleyen Talay, "Esnaflarımızın talep ve önerilerini dinledik, beklentilerini karşılama doğrultusunda çalışmaları anlattık. İlçemizin bereketine ve gelişimine katkı sunan tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazanç diliyorum." dedi.

Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyeleri bilgilendirildi.

Eğitimde geri dönüşümün önemi anlatılırken, çevre bilincinin artırılması, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, proje kapsamında çocuklara günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar anlatıldı.

Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, ulusal kulüp lisansı aldı.

Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kırklarelispor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

Kurulun değerlendirme aşamasında sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali kriterleri dikkate aldığı aktarılan açıklamada, Kırklarelispor'un değerlendirmeleri geçerek örnek kulüpler arasında yer almasının onur ve gurur verici olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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