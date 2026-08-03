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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, hane ziyaretlerinde bulundu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, hane ziyaretlerinde bulundu.

Özalp, ilçede yaşamını sürdüren 7 yaşlı çifti evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde çiftler ile sohbet eden Özalp, ailelerin isteklerini dinledi.

Özalp, her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunduğunu ifade ederek, vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.

Vize'de kanalizasyon hatları temizlendi

Vize ilçesinde kanalizasyon hatları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kombine kanal açma aracı ile ilçede çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bazı bölgelerdeki kanalizasyon hatlarındaki tıkanmalar açıldı.

Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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