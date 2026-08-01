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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Babaeski Tarım ve Kültür Festivali kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Babaeski Tarım ve Kültür Festivali kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Babaeski Belediyesince Gündüz Onat Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Kıraç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konserin ardından Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, şarkıcı Kıraç'a çiçek takdim etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Şükrüpaşa, Koruköy, Karadere, Kapaklı, Geçitağzı, Düzorman, Çağalayık, Dereköy, Yürükbayırı, Dokuzhüyük, Kuzulu, Karakoç, Demircihalil, Ahmetçe, Kofçaz ilçesinin ise Kula köyüne bugün bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 13.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
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