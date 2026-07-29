Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Normal Doğum Eylem Planı

Kırklareli'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ebeler, gebe ve yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli koordinatör ebeler, ziyaretlerde anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Yeni doğum yapan annelerin sağlık durumlarını kontrol eden ebeler, anne adaylarına da gebelik ve doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Yeri dronla belirlenmişti; talihsiz gençten acı haber
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti