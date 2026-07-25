Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, örtü altı sebze üreticisini ziyaret etti.

Özderin, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile Tozaklı köyünde üretici Ali İnan'ın sera üretim alanlarında incelemede bulundu.

Üretimler hakkında bilgi alan Özderin, ilçede örtü altı yetiştiriciliğine önem verdiklerini belirtti.

Üreticinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Özderin, ürünlerinin bereketli olmasını diledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Babaeski ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerleri denetlendi.

Teknik personel, işletmelerin hijyen koşullarını, saklama şartlarını, mevzuata uygunluk durumlarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla denetimlerin il genelinde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA