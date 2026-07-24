Haberler

Kırklareli'nde ziyaret ve tarım toplantıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, AK Partili vekili Meclis'te ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vize'de incelemelerde bulundu. Tarım Müdürlüğü ari işletmeler ve kabak demonstrasyonu için toplantı ve saha ziyaretleri yaptı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.

Şehre hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlediklerini belirten Bulut, projelerin takipçisi olduklarını aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam ise Belediye Başkanı Bulut'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Kumaş, daha sonra personelle bir araya geldi.

Ziyarette, kurum tarafından yürütülen çalışmalar, sosyal hizmet faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kumaş, personele çalışmalarında başarı diledi.

Ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum yöneticileri ile ari işletme yetkilileri katıldı.

Toplantıda, hayvancılık sektöründeki gelişmeler, ari işletmelerin durumu, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ve ilgili mevzuat konuları ele alınarak katılımcılar bilgilendirildi.

Çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanı incelendi

Lüleburgaz ilçesinde çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanında incelemelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Eskitaşlı köyünde kurulan demonstrasyon alanını ziyaret etti.

Ziyarette, yürütülen tarımsal faaliyetler, kabak çeşitlerinin gelişim süreçleri ve verimlilik artışına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti

CHP'nin kalesinde deprem! Topluca istifa ettiler
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde