Vali Turan, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz şehidi Gökhan Esen'in ailesine ziyarette bulundu.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan şehit Esen'in ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Vali Turan'a, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş eşlik etti.

Programda, İl Müftüsü Eviş tarafından dua okundu.

Vali Turan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirterek, devletin tüm kurumlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

LTSO'ya teşekkür belgesi

Lüleburgaz ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sınırları Aşan Dil" projesine katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, teşekkür belgesini Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Muntaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dervişoğlu'na takdim etti.

Eğitim alanında kurumlar arası iş birliklerinin öğrencilerin gelişimine sağladığı katkının önemine dikkat çekilen programda, projeye katılan öğrencilere de sertifikaları dağıtıldı.

Lüleburgaz TSO yetkilileri, eğitime ve gençlerin gelişimine katkı sunan projelere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Otopark inşaatı sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, katlı otopark inşaat çalışması devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki otopark sorununu önemli ölçüde azaltacak projenin, aynı zamanda vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacağı belirtildi.

Projede temel ve altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilerek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.