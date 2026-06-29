Pınarhisar Kaymakamı gazileri ziyaret etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ve gazi ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Yeniceköy Köyü'nde Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu ve Mehmet Akgün'ü evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde gazilerle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Özderin, gazilere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömür temennisinde bulundu.

Hasat kontrol çalışmaları

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, ilçede arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler, biçerdöverin hasat ettiği arpa ve buğdayı inceliyor.

Çalışma kapsamında biçerdöver operatörleri bilgilendiriliyor.